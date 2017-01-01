Британський парламентарій назвав Крим «історичною частиною Росії»

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Річард Белф

Також Річард Белф виступив за послаблення антиросійських санкцій

Член Палати лордів парламенту Великобританії, представник Консервативної партії Річард Белф заявив в інтерв'ю «Известиям», що Росія виконала бажання жителів Криму, повернувши півострів собі.

«Я вважаю, що Крим - це історична частина Росії... Вже майже десять років тому жителі півострова говорили, що хочуть бути в складі російської держави. Через деякий час Москва здійснила це бажання і повернула Крим назад. І хоча на півострові все ще є противники повернення Криму, переважна більшість все одно вважає себе громадянами Росії», - заявив Белф.

Парламентарій вважає, що визнання Криму було б «дуже дружнім рішенням», проте необхідно дивитися на інтереси своєї країни. На його думку, найближчими роками після Brexit Британія буде дотримуватися загальної політики Євросоюзу щодо Криму.

Також він зазначив, що антиросійські санкції необхідно послабити, тому що для країн ЄС це не приносить вигоди.

Нагадаємо, 1 березня, під час свого візиту до Києва, глава міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія має бути покарана за агресію проти України.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання нею Мінських угод.

США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.