Україна і Данія підписали енергетичний меморандум

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Підписання меморандуму

Меморандум передбачає зміцнення співпраці України та Данії у сферах зменшення споживання традиційних енергоресурсів

В рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Данії відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики між двома країнами.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

«Як для України, так і Данії актуальним є питання досягнення більшої незалежності від традиційних джерел енергії. Для нас особливо корисним буде досвід Данії, яка вже у 2015 році досягла мети свого Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, а саме – 30% відновлюваної енергії у кінцевому енергоспоживанні країни», - прокоментував підписання меморандуму голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Головою метою меморандуму називають зміцнення співпраці України та Данії у сферах зменшення споживання традиційних енергоресурсів та розвитку ринку відновлюваних джерел енергії.

Як повідомляв «Главком», у середу, 5 квітня, президент України Петро Порошенко здійснює офіційний візит до Королівства Данія.