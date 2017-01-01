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    Україна і Данія підписали енергетичний меморандум

    • Вчора, 23:24
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    Підписання меморандуму
    Підписання меморандуму

    Меморандум передбачає зміцнення співпраці України та Данії у сферах зменшення споживання традиційних енергоресурсів

    В рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Данії відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики між двома країнами.

    Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

    «Як для України, так і Данії актуальним є питання досягнення більшої незалежності від традиційних джерел енергії. Для нас особливо корисним буде досвід Данії, яка вже у 2015 році досягла мети свого Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, а саме – 30% відновлюваної енергії у кінцевому енергоспоживанні країни», - прокоментував підписання меморандуму голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

    Головою метою меморандуму називають зміцнення співпраці України та Данії у сферах зменшення споживання традиційних енергоресурсів та розвитку ринку відновлюваних джерел енергії.

    Як повідомляв «Главком», у середу, 5 квітня, президент України Петро Порошенко здійснює офіційний візит до Королівства Данія. 

    Петро Порошенко енергетика Данія Меморандум
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