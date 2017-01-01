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    Порошенко їде на аудієнцію у Королеви Данії

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    Візит Петра Порошенка до Данії
    Візит Петра Порошенка до Данії

    Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Данія

    У середу, 5 квітня, президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Данія. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    «Передбачено зустрічі Глави держави з Прем’єр-міністром Королівства Данія Л.-Л.Расмуссеном та Спікером Фолькетингу (Парламенту) Данії П.К’єрсгор», - йдеться в повідомленні.

    Президент України також матиме аудієнцію у Королеви Данії Маргрет ІІ.

    Заплановано зустріч Порошенка з керівництвом провідних данських компаній.

    Нагадаємо, що 4 квітня Порошенко здійснив візит до Латвії.

    Дивіться фоторепортаж із цього візиту.

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