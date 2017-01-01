Порошенко їде на аудієнцію у Королеви Данії
- Сьогодні, 09:28
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Візит Петра Порошенка до Данії
Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Данія
У середу, 5 квітня, президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Данія. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«Передбачено зустрічі Глави держави з Прем’єр-міністром Королівства Данія Л.-Л.Расмуссеном та Спікером Фолькетингу (Парламенту) Данії П.К’єрсгор», - йдеться в повідомленні.
Президент України також матиме аудієнцію у Королеви Данії Маргрет ІІ.
Заплановано зустріч Порошенка з керівництвом провідних данських компаній.
Нагадаємо, що 4 квітня Порошенко здійснив візит до Латвії.
Дивіться фоторепортаж із цього візиту.