Україна може надати Антарктичній агенції в Австралію в оренду літак «Мрія»

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Ан-225 «Мрія»

15 тисяч людей з’їхалися з усієї Австралії, щоб подивитися приземлення і зліт нашого літака Ан-225, згадує дипломат

Посол України в Австралії Микола Кулініч в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що нині тривають переговори в Антарктичній агенції про те, щоб австралійці брали в оренду наш літак Ан-225 «Мрія» для перевезення вантажів.

«Тут є космічний полігон, стартовий майданчик Вумера, який колись використовувала Британія. За дорученням нашого Державного космічного агентства опрацьовуємо питання, щоб його можна було використовувати для тестування ракетних двигунів нашого «Південмашу». Ми ведемо переговори, це кропітка і дуже делікатна справа», - розповів дипломат.

Він зазначив, що австралійці із зацікавленістю до цього ставляться. Коли прилітав літак «Мрія» до Австалії, Кулініч зустрічав його в аеропорту міста Перт.

«Це була бомба. 15 тисяч відвідувачів з’їхалися з усієї Австралії, щоб подивитися приземлення і зліт нашого літака. Я собі навіть не уявляв такого, треба бути фанатом», - вважає посол.

Дипломат додав, що Австралія – авіаційна країна.

«Я пам’ятаю космічну ейфорію ще в Радянському Союзі, коли всі у космос поринули. Отак само приблизно австралійці ставляться до авіатехніки. І «Антонов» їх просто підкорив», - резюмував Кулініч.