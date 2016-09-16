  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна не очікує ні від кого військової допомоги, - Порошенко

    • Сьогодні, 07:59
    • Розсилка

    Порошенко зазначив, що бажає зняття санкцій з Росії, але виключно у тому випадку, якщо її війська будуть виведені з України

    Україна не очікує ні від кого військової допомоги, оскільки має власну зброю і може боротися за незалежність — про це заявив президент України Петро Порошенко у інтерв’ю німецькому виданню Berliner Morgenpost.

    «Якщо ви запитаєте мене, яка підтримка мені потрібна найбільше від Європейського Союзу, у мене є проста відповідь: єдність», — сказав Порошенко, додавши, що саме об'єднана і очолювана Німеччиною і Францією Європа може змусити Росію виконати Мінські домовленості.

    Він також зазначив, що бажає зняття санкцій з Росії, але виключно у тому випадку, якщо її війська будуть виведені з України.

    «Передчасне послаблення санкцій затвердили б агресію Росії проти України затвердіти — і це призвело б до загрози всій Європі. Хто знає, де ще Путін захоче допомогти російській меншині. У країнах Балтії? У Болгарії? Або, можливо, у Німеччині? Грубе порушення міжнародного права ніколи не повинно допускатися», — сказав виданню президент.

    На його переконання, санкції проти Росії успішно працюють — призводять до падіння рівня життя і знецінення валюти.

    За словами Порошенко, наразі НАТО є єдиною організацією, здатною до підтримання колективної безпеки, і в Україні її за це високо цінують.

    «Чотири роки тому 16% виступали за членство України в НАТО. Зараз це 54%. Буде проведено референдум з питання про вступ в НАТО. І коли українці проголосують за, я буду робити все, щоб добитися членства в альянсі», — зазначив він.

    Порошенко також наголосив, що понад 70% українців підтримують Європейський Союз, проте рішення Великої Британії про вихід з нього та зростання правого популізму є приголомшливими.

    «Я хочу Європу сильнішою. Правий популізм є серйозною загрозою для згуртованості європейців. Це стосується Італії, Австрії, Угорщини та Німеччини. З правим популізмом в Європейському Союзі необхідно боротися», — сказав президент, додавши, що хвиля зростання популізму підтримується російськими ЗМІ та пропагандою, яким необхідно щось протиставити.

    Порошенко підкреслив, що за будь-яких обставин поважає вибір німецького населення, але «до тих пір, поки він не підходить для популістів».

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    Петро Порошенко Росія зброя санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ