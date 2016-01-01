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    Україна опинилась на 74 місці у рейтингу країн для ведення бізнесу

    • Сьогодні, 14:56
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    У трійці лідерів - Швеція, Нова Зеландія і Гонконг

    Україна зайняла 74 місце у рейтингу зі 139 країн для ведення бізнесу. Відповідний перелік склало видання Forbes.

    Так, у трійці лідерів - Швеція, Нова Зеландія і Гонконг. Ірландія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія і Канада зайняли 4-10 місця відповідно.

    На 79 сходинці опинилася Росія.

    При цьому серед пострадянських країн Казахстан обійняв 58 місце. Грузія - на 43 місці.
    Молдова зайняла 77 місце, Румунія - 45.

    Західні українські сусіди - Польща (31), Словаччина (40), Угорщина (41) - обігнали Україну.

    Країни Балтії - Литва (15), Латвія (25) і Естонія (13) - також розмістилися над Україною. США опинилися на 23 сходинці.

    Нагадаємо, підприємці масово ліквідують свої ФОПи через новий закон про податки.

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