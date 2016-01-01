Україна опинилась на 74 місці у рейтингу країн для ведення бізнесу

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У трійці лідерів - Швеція, Нова Зеландія і Гонконг

Україна зайняла 74 місце у рейтингу зі 139 країн для ведення бізнесу. Відповідний перелік склало видання Forbes.

Так, у трійці лідерів - Швеція, Нова Зеландія і Гонконг. Ірландія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія і Канада зайняли 4-10 місця відповідно.

На 79 сходинці опинилася Росія.

При цьому серед пострадянських країн Казахстан обійняв 58 місце. Грузія - на 43 місці.

Молдова зайняла 77 місце, Румунія - 45.

Західні українські сусіди - Польща (31), Словаччина (40), Угорщина (41) - обігнали Україну.

Країни Балтії - Литва (15), Латвія (25) і Естонія (13) - також розмістилися над Україною. США опинилися на 23 сходинці.

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