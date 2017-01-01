Україна підписала з Таїландом торгову угоду

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Павло Клімкін нині перебуває з робочим візитом на Індокитайському півострові

У рамках робочого візиту до Таїланду міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав торговельну угоду із міністром закордонних справ Таїланду Доном Прамудвінаєм.

Про це голова МЗС України написав у своєму мікроблозі у Twitter.

«Підписали торговельну угоду між Україною і Таїландом та договір про правову допомогу у кримінальних справах. Багато ідей та спільних справ попереду», – написав Клімкін.

Підписали Торговельну угоду між Україною і Таїландом та договір про правову допомогу у кримін справах.Багато ідей та спільних справ попереду https://t.co/f9kwOYcSEr — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 июня 2017 г.

Зазначимо, що зараз Павло Клімкін перебуває з робочим візитом на Індокитайському півострові.

Нагадаємо, угоду з продажу української «дочки» Сбербанку планують закрити за два місяці.