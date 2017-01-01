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    Україна підписала з Таїландом торгову угоду

    • Сьогодні, 18:04
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    Павло Клімкін нині перебуває з робочим візитом на Індокитайському півострові

    У рамках робочого візиту до Таїланду міністр закордонних справ Павло Клімкін підписав торговельну угоду із міністром закордонних справ Таїланду Доном Прамудвінаєм.

    Про це голова МЗС України написав у своєму мікроблозі у Twitter.

    «Підписали торговельну угоду між Україною і Таїландом та договір про правову допомогу у кримінальних справах. Багато ідей та спільних справ попереду», – написав Клімкін.

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    Україна підписала з Таїландом торгову угоду
    Україна підписала з Таїландом торгову угоду
    Україна підписала з Таїландом торгову угоду
    Україна підписала з Таїландом торгову угоду
    Україна підписала з Таїландом торгову угоду

    Зазначимо, що зараз Павло Клімкін перебуває з робочим візитом на Індокитайському півострові.

    Нагадаємо, угоду з продажу української «дочки» Сбербанку планують закрити за два місяці.

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    Павло Клімкін торгівля Таїланд Україна
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