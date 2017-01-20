Україна подвоїла імпорт автомобілів з Росії – дані ДФС

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Імпорт автівок

У 2016 році імпорт автівок з Росії зріс майже удвічі

Україна нарощує імпорт легкових автомобілів з Росії. Про це свідчить статистика, яку «Главкому» надали у Державній фіскальній службі.

За даними ДФС, у 2016 році Україна імпортувала з Росії легкових автомобілів на $40,2 млн. Тоді як роком раніше імпорт був на рівні $21,8 млн.

В Україні найпопулярнішою російською маркою залишається «Лада» виробництва «АвтоВАЗ». За даними асоціації «Укравтопром», минулого року продажі російського концерну на українському ринку зросли на 53,3%.

ВАЗу вдалося покращити показники за рахунок цін – російські моделі входили до десятки найдешевших автомобілів.

Також в Україні продаються деякі моделі світових брендів, зібрані в Росії.

Проте в країні гарно почуваються на лише російські легковики. Шалений попит також має комерційна техніка. Такий висновок дозволяє зробити розслідування «Главкома», яке ви можете знайти за цим посиланням.

За підрахунками видання, минулого року українські державні структури закупили російських автомобілів не менше ніж на 400 млн гривень. Це у 2,5 разу більше, ніж було витрачено у 2015 році.

Об’єм імпорту легкових авт з Росії, тис. дол.

Дані: ДФС