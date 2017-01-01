Україна пообіцяла МВФ до кінця літа ввести абонплату за газ

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Відзначається, що до кінця вересня 2017 року дані зміни (поділ єдиного тарифу на газ на дві складові: вартість газу як товару і плата за його доставку) будуть закріплені шляхом внесення змін в постанову Кабміну №758

Україна взяла на себе зобов'язання до кінця серпня 2017 року запровадити окремий тариф на розподіл газу (так звану «абонплату»), виходячи з показників потужності споживання «блакитного» палива. Про це йдеться в тексті Меморандуму уряду з Міжнародним валютним фондом, який опублікований на сайті Міністерства фінансів.

«До кінця серпня 2017 року ми... застосуємо тариф на розподіл газу та опалення на основі потужності, що дасть змогу перенести деяку частину вартості на літні місяці – всі зміни набудуть чинності з 1 травня 2017 року», - повідомляється в документі.

Також наголошується, що до кінця вересня 2017 року ці зміни (поділ єдиного тарифу на газ на дві складові: вартість газу як товару і плата за його доставку) будуть закріплені шляхом внесення змін до постанови Кабміну №758.

Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, у результаті такого рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому у 5-8 разів.

Також нова методика розрахунку тарифів дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік. Таке рішення викликало критику з боку представників уряду, зокрема, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і міністра соціальної політики Андрія Реви. Останній заявив, що запровадження абонплати за газ підвищить кінцеву вартість газу для 4,5 млн українців. За його словами, у бюджеті не передбачено коштів для субсидування такого підвищення. 4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якій йдеться про те, що дія цієї постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має бути призупинена.

Також президент звернувся до Нацкомісії та Кабміну із закликом дійти до узгодженого рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Після цього НКРЕКП заявила про те, що 10 квітня це рішення буде призупинено на 3 місяці.