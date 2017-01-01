Мінфін опублікував повний текст меморандуму з МВФ українською мовою

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МВФ

Документ містить в собі 34 сторінки тексту

Міністерство фінансів України оприлюднило повний текст Меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Документ на 34 сторінках з'явився на сайті Міністерства фінансів українською мовою.

Документ супроводжується листом до директора-розпорядника фонду Крістін Лагард, який датується 2 березня 2017 року. Лист підписали Президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, голова Мінфіну Олександр Данилюк та очільниця НБУ Валерія Гонтарева.

Серед основних вимог МВФ, які Україна має виконати до кінця року, варто відмітити, що Верховна Рада повинна схвалити концепцію пенсійної реформи і до кінця травня прийняти закон про ринок землі. Має бути прийнята законодавча база для об'єднання митної та податкової адміністрацій в одну юридичну особу. До кінця травня мають бути розширені повноваження НАБУ, зокрема, агентству необхідно надати право на «прослушку».

Меморандум також передбачає, що Україна повинна прийняти законодавство про створення Антикорупційного суду до середини червня і забезпечити погашення колишніми власниками Приватбанку кредитів до кінця червня.

Нагадаємо, що у вівторок ввечері з’явився текст Меморандуму англійською мовою.

«Главком» повідомляв, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.