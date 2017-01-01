Україна посідає третє місце в світі за експортом ячменю – МінАП

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Ячмінь

Четверте місце Україна займає у світовому рейтингу за експортом кукурудзи

Заступник міністра аграрної політики і продовольства (МінАП) Олена Ковальова заявила, що Україна експортує свою продукцію в більш ніж 190 країн світу і займає провідні позиції на світовому ринку.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Вже сьогодні Україна займає четверте місце на світовому ринку з експорту кукурудзи, третє - на ринку ячменю і шосте - на ринку пшениці, 11-е - з експорту борошна, 12-е - з експорту пластівців», - заявила Ковальова.

За її словами, такі місця у світовому експорті - не межа. Мінагрополітики спільно з громадськими асоціаціями, представниками бізнесу та наукових кіл працює над тим, щоб Україна забезпечувала попит світового ринку.

Нагадаємо, український експорт ягід журавлини, чорниці та інших плодів цього роду склав в 2016 році 2,9 тисячі тонн, що в 3,3 рази більше, ніж у 2015 році. Найбільшими імпортерами українських ягід за цією категорією стали Польща, Нідерланди і Білорусь.

До слова, у поточному році вартість великоднього кошику зросла на 27%, у порівнянні з 2016 роком, і в середньому складе 569 гривень.