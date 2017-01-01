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    Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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    72-га річниця перемоги над нацизмом
    72-га річниця перемоги над нацизмом

    У Києві відбудеться низка заходів, присвячених Дню перемоги

    Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    «День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» встановлено як державне свято внаслідок ухвалення 9 квітня 2015 року Верховною Радою України проекту закону № 2539 «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років» в рамках голосування за пакет законів про декомунізацію.

    Сьогодні, зокрема, у Києві відбудеться низка заходів, присвячених Дню перемоги.

    О 10:00 розпочнеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Захід відбудеться за участі президента Петра Порошенка на Площі Слави.

    О 10:30 – складання Військової присяги молодим поповненням окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України. Місце заходу - Національний музей історії України у Другій світовій війні.

    Як повідомлялося, 8 травня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулася акція «Перша хвилина миру».

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