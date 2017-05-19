Україна вводить мито на шоколад з Росії - ЗМІ

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Шоколад російського виробництва

Ставка антидемпінгового мита на російський шоколад становитиме 31,33%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита на шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао походженням з Російської Федерації.

Про це «Європейській правді» стало відомо від джерела, близького до комісії.

За даними джерела, відповідне рішення найближчими днями буде оприлюднене в «Урядовому кур’єрі» та набере чинності.

Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% та діятиме протягом 5 років.

Також Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилася продовжувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту.

Як повідомлялося, Мінекономіки терміново вводить антидемпінгове мито на російські добрива.