Україна заповнила свої газосховища вже на третину

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Газосховище

На початок червня запаси газу у ПСГ збільшилися на 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 червня збільшився до 10,234 млрд куб. м, передає ПАТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 47,19 млн куб. м газу.

Також протягом доби з ПСГ України газу відібрано не було.

При цьому в даних за 4 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 24,32 млн куб. м, з Польщі - 2,41 млн куб. м, з Угорщини - 1,36 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 33%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

На початок червня запаси газу у ПСГ збільшилися на 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.