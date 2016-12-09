Українці масово тікають до європейських країн та Росії – Рева

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Процес міграції населення набуває загрозливих форм, вважає міністр

Громадяни України масово мігрують за кордон у пошуках кращої долі. Про це міністр соціальної політики Андрій Рева заявив на засіданні уряду.

«Такий стан ринку (зокрема низький рівень оплати праці. – Ред.) праці зумовлює масштабну міграцію населення. Люди їдуть до інших країн, шукаючи кращої долі в країнах Європи, у Польщі. На жаль, багато хто їде в Росію працювати. Цей процес набуває загрозливих форм», – констатував він.

Рева також додав, що протягом 2014-2015 років в Україні на 3 млн скоротилася кількість робочих місць.

Як повідомлялось, у 2016 році всі товари і послуги подорожчали в Україні на 13,9%. Порівняно з 2015 роком, підрахувала Держслужба статистики, це означає, що інфляція різко сповільнилася, оскільки, нагадаємо, 2015 року вона була аж 43,3%.

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