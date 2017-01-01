Українці назвали місто, яким пишаються найбільше

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Туристична Україна

В рейтингу лідирує Вінниця

Під час опитування Соціологічної групи «Рейтинг» респондентам було запропоновано відповісти на запитання: «Чи пишаєтесь ви своїм містом?».

Так, понад 60% вінничан відповіли, «однозначно так». Велику гордість за своє місто також відчувають жителі Харкова і Львова (56% і 54% відповідно).

Найменше пишаються своїм містом в Херсоні та Запоріжжі (по 20%). При цьому 59% опитаних у Запоріжжі «трохи» пишаються ним, проти 47% жителів Херсона.

При цьому різко негативну відповідь «однозначно ні» давали в Житомирі (6%) та Кропивницькому (6%).

Найбільше українців не визначили своє ставлення до міста в Маріуполі – 22%.

У Києві ж 42% опитаних пишаються столицею і 35% — відчувають «невелику» гордість. Не визначились 8% респондентів.

При цьому причинами гордості за своє місто називали збереження культури та традицій краю.

Також городяни відзначають туристичну привабливість міста і хороші побутові умови для життя.

Опитування проводилося в 22 обласних центрах, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Також були опитані жителі Маріуполя та Сєвєродонецька. Всього було опитано 19 тис 200 респондентів.

Нагадаємо, Україна увійшла до десятки країн з найнижчим рівнем безпеки.

Джерело: politeka.net