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    Українці назвали місто, яким пишаються найбільше

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    Туристична Україна
    Туристична Україна

    В рейтингу лідирує Вінниця

    Під час опитування Соціологічної групи «Рейтинг» респондентам було запропоновано відповісти на запитання: «Чи пишаєтесь ви своїм містом?».

    Так, понад 60% вінничан відповіли, «однозначно так». Велику гордість за своє місто також відчувають жителі Харкова і Львова (56% і 54% відповідно).

    Найменше пишаються своїм містом в Херсоні та Запоріжжі (по 20%). При цьому 59% опитаних у Запоріжжі «трохи» пишаються ним, проти 47% жителів Херсона.

    При цьому різко негативну відповідь «однозначно ні» давали в Житомирі (6%) та Кропивницькому (6%).

    Найбільше українців не визначили своє ставлення до міста в Маріуполі – 22%.

    У Києві ж 42% опитаних пишаються столицею і 35% — відчувають «невелику» гордість. Не визначились 8% респондентів.

    При цьому причинами гордості за своє місто називали збереження культури та традицій краю.

    Також городяни відзначають туристичну привабливість міста і хороші побутові умови для життя.

    Опитування проводилося в 22 обласних центрах, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Також були опитані жителі Маріуполя та Сєвєродонецька. Всього було опитано 19 тис 200 респондентів.

    Нагадаємо, Україна увійшла до десятки країн з найнижчим рівнем безпеки.

    Джерело: politeka.net

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