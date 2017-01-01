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Борги ЖКГ

Заборгованість неухильно зростає, незважаючи на заходи, що приймаються по її стягненню, жаліються комунальники

З кожним роком ця заборгованість неухильно зростає, незважаючи на заходи, що приймаються по її стягненню.

Заборгованість споживачів за спожиту енергію перед комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» щомісяця складає сотні мільйонів гривень. Така інформація міститься у судовому позові між «Укртрансгазом» та його боржником комунальним підприємством «Харківські теплові мережі».

У матеріалах судового розгляду зазначено: У 2016 році 87,2% від загального обсягу теплової енергії, яка постачається всім категоріям споживачів м. Харкова, споживається населенням. Тарифи для населення на 30% не покривають собівартість виробництва теплової енергії. Станом на 1 березня 2017 року загальна сума заборгованості за теплову енергію складає 3,1 млрд гривень, у тому числі заборгованість населення - 1,9 млрд гривень, бюджетних установ – 457 млн гривень, госпрозрахункових підприємств - 164,6 млн гривень, заборгованість місцевого бюджету з субсидій та пільг - 587,6 млн гривень.

Як повідомлялося раніше, в цілому заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в лютому 2017 року збільшилася на 6,7% порівняно з показником на кінець січня й досягла 11,9 млрд гривень, повідомляв Державна служба статистики України.

Держстат зазначав, що заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період не змінилась і становить 2,5 млрд, заборгованість за вивезення побутових відходів теж стала – 400 млн гривень.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зменшилась на 6,7% і становить 1,4 млрд.

За даними Держстату, в лютому українці сплатили за електроенергію 2,5 млрд. (116,5% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець лютого становила 3,3 млрд.

Загалом борги українців за комунальні послуги зросли до 19,5 мільярда гривень.