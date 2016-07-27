Українці ненавидять Путіна і дистанціюються від жителів Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Порівняно з квітнем 2014 року кількість українців, що позитивно ставляться до росіян, помітно скоротилася – з 45% до 29%

Антирейтинг Путіна в Україні тримається на рівні вище 70% уже три роки. До простих громадян Росії ставляться краще. Ставлення українців до керівництва Росії та державних інститутів РФ було негативним у 2014–2016 роках, свідчать дані опитувань Центру Разумкова.

У листопаді 2016 року частка тих, хто негативно ставиться до президента РФ, становила 74% і аналогічна показнику квітня 2014 року. Подібна тенденція спостерігається і щодо інших державних інститутів РФ – уряду та Державної думи.

Ставлення до громадян Росії більш стримане. Однак порівняно з квітнем 2014 року кількість українців, які позитивно ставляться до росіян, помітно скоротилося – з 45% до 29%, тоді як рівень негативного ставлення зріс, хоча і не дуже істотно – з 17% до 21%, а так само збільшилася частка тих, хто ставиться нейтрально, – з 33% до 39%.

«Іншими словами, найчастіше громадяни України висловлюють нейтральне ставлення до росіян. Але в цілому таку картину оцінок, де явно переважає нейтральне та негативне ставлення, можна розглядати як свідчення дистанціювання, недовіри і відчуження українців від росіян», - зазначають соціологи. Наслідком російсько-українського конфлікту є і те, що більшість (57%) респондентів відзначає, що відчувають відчуження між громадянами (суспільствами) України і Росії.

Як повідомлялося, більшість (58%) громадян віддає перевагу вступу України в ЄС.