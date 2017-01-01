Жителі Донбасу подали 35 позовів з вимогою до уряду компенсувати зруйноване майно (ДОКУМЕНТ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сума виставлених фінансових претензій державі вже перевищила 20 млн. грн.

Мешканці окупованих територій, подали 35 судових позовів до Держави Україна в особі Кабміну на стягнення коштів за зруйновані будинки та майно, що знаходяться у зоні АТО.

Таку відповідь на інформаційний запит Главкома надав заступник Міністра фінансів з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.

Найрезонанснішою справою є виграний позов на 6,7 млн. грн, який заявило подружжя з Донеччини за зруйновний будинок у селі Водяне. Таке рішення ухвалила суддя Печерського районного суду Києва Ірина Литвинова 27 січня цього року.

Також у процесі розгляду знаходиться три справи, суми позовів яких перевищують 1 млн. грн. Зокрема, мешканець Слов’янська вимагає компенсації у держави на суму 3,3 млн. грн. за зруйновний житловий будинок у селі Семенівка внаслідок терористичного акту. Інший мешканець Слов’янська виставив претензії на 1,4 млн. грн за пошкоджений будинок через проведення антитерористичної операції.

Ще троє донеччан судяться з Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації. Вони стверджують, що постійно проживали у Петровському районі Донецька. Однак внаслідок проведення військових дій з квітня 2014 року до цього часу їхній будинок та майно, яке знаходилось в ньому, знищено. Таким чином, позивачі хочуть стягнути з відповідачів майнову шкоду в розмірі 890 тис. грн. (вартість будинку), 166 тис. 680 грн. (вартість знищеного майна в будинку) та моральну шкоду 160 тис. грн. Справу розглядає Краснолиманський міський суд Донецької області.

Заступник міністра фінансів у відповіді на запит наголосив, що «правова позиція Кабінету міністрів України, як учасника процесу, формується у кожній справі окремо, в залежності від заявлених позовних вимог та наявних доказів у справі».

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Як повідомляв «Главком», у державному бюджеті на 2017 рік не передбачені кошти на відшкодування збитків за зруйноване або пошкоджене житло під час проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року Верховна Рада відхилила проекти закону №4301 і №4301-1 «Про відшкодування збитків за зруйноване (знищене) або пошкоджене приватне житло особам, приватне житло або приватні домогосподарства яких були пошкоджені (зруйновані) під час проведення антитерористичної операції».

Пропозиції про направлення законопроектів на повторне перше читання і прийняття в цілому не набрали необхідної для прийняття кількості голосів. Також Рада відмовилася повернути законопроекти автору на доопрацювання.