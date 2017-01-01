Українці вже оформили 613 тисяч ID-карток

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Наразі є певні ускладнення для запису у чергу, зазначили в міграційній службі

Громадяни України вже оформили 613 тис. внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток. Про це повідомив керівник прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько.

«613 тис. оформлено ID-карток станом на вчора», - сказав він.

За його інформацією, на сьогодні спостерігаються незначні черги, але вони пов’язані з ажіотажем серед громадян на отримання біометричних паспортів у зв’язку з безвізовим режимом з ЄС.

«Є певні ускладнення для запису у чергу, але ми розраховуємо, що найближчі тижні спаде ажіотаж по «безвізу» і буде все набагато простіше. Тим більше, до цієї роботи підключаються ЦНАП», - зазначив Гунько.

Нагадаємо, Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками набула чинності з 1 червня. За ID-картками українці зможуть перебувати в Туреччині до 90 днів.