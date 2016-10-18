Українці зможуть їздити до Туреччини за ID-картками з 1 червня
- Сьогодні, 18:47
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У березні 2017 року Україна та Туреччина підписали угоду про поїздки громадян за ID-картками
Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками набуває чинності з 1 червня 2017 року.
Про це написав на своєму мікроблозі у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
«Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності. Завтра зустрічаємо перших туристів з України та у зворотньому напрямку, — написав він.
Угода про взаємні поїздки громадян UA та ТR за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності.Завтра зустрічаємо перших туристів з UA та на взаєм— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 31 мая 2017 г.
Нагадаємо, у березні 2017 року Україна та Туреччина підписали угоду про поїздки громадян за ID-картками.
Як повідомлялося, незважаючи на дружбу Ердогана з Путіним, Туреччина досі не приймає пороми з Криму.