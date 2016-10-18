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    Українці зможуть їздити до Туреччини за ID-картками з 1 червня

    • Сьогодні, 18:47
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    У березні 2017 року Україна та Туреччина підписали угоду про поїздки громадян за ID-картками

    Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками набуває чинності з 1 червня 2017 року.

    Про це написав на своєму мікроблозі у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

    «Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності. Завтра зустрічаємо перших туристів з України та  у зворотньому напрямку, — написав він.

    Нагадаємо, у березні 2017 року Україна та Туреччина підписали угоду про поїздки громадян за ID-картками. 

    Як повідомлялося, незважаючи на дружбу Ердогана з Путіним, Туреччина досі не приймає пороми з Криму.

     

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