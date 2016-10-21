Українця побили у Львові за телефонну розмову польською мовою

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Під час телефонної розмови, яку Гринчук вів польською мовою, до нього підбігли двоє невідомих молодиків, почали погрожувати і побили

В неділю, 5 лютого, близько 19:10 на вул. Пекарській у Львові двоє невідомих напали на 24-річного випускника історичного факультету Українського католицького університету Олега Гринчука. Приводом для нападу, за словами історика, стала телефонна розмова польською мовою.

Як розповів ZAXID.NET Олег Гринчук, під час його телефонної розмови, яку він вів польською мовою, до нього підбігли двоє невідомих молодиків, почали погрожувати йому російською мовою і врешті напали на нього.

«Не буду переповідати їхні аргументи на користь того, чому польська мова погана. Але слова, з якими вони завершували своє діло, зацитую: «Больше чтобы не балакал». Мене побили у Львові за те, що я «балакав» польською мовою. Такого я не очікував», – написав 24-річний Олег Гринчук на своїй сторінці у Facebook.

Він викликав поліцію, але патрульні не знайшли нападників за гарячими слідами. Потерпілий написав заяву про побиття до Личаківського відділу поліції Львова. Окрім того, йому довелось звернутись до медиків.

«В мене забій над оком і зараз чекаю в черзі на рентген. Навряд чи матиму струс мозку, але лікарі рекомендували пройти обстеження, – повідомив він. – Не хочеться думати, що це на фоні міжнаціональної ворожнечі, але те, що мене били саме за польську, – факт».

У Личаківському відділі поліції Львова підтвердили, що Гринчук написав заяву про напад.

Варто також зауважити, що Олег Гринчук є автором багатьох публікацій в українських ЗМІ на тему українсько-польських стосунків.