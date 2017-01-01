Українцям обіцяють похмуру і сніжну погоду
- Сьогодні, 05:32
-
Розсилка
У Черкаській і Дніпропетровській областях пройде сильний снігУ вівторок в Україні збережеться переважно похмура і сніжна погода.
Про це повідомляє Gismeteo.
«У вівторок, 10 січня, в Україні збережеться переважно похмура і сніжна погода, у Черкаській і Дніпропетровській областях пройде сильний сніг, опадів не передбачається лише у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях», - йдеться в повідомленні.
На заході країни, а також у Вінницькій і Житомирській областях температура повітря вночі становитиме -16...-11 °С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах -9...-7 °С.
У Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях вночі прогнозується -9...-4 °С, вдень температура повітря складе -6...-3 °С, у Кіровоградській області очікується до -1 °С.
На сході України вночі стовпчики термометрів сягнуть позначки -7...-4 °С, вдень покажуть -5...-1 °С.
У південній частині вночі очікується -14...-10 °С, вдень прогнозується -7...-6 °С, за винятком Запорізької області (до 0 °С).
У Києві встановиться похмура погода, очікується сніг. Температура повітря протягом доби становитиме -9...-5 °С.