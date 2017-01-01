Українцям дедалі частіше відмовляють в американських візах

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Посольства США в Києві

У 2016 році частка відмов зросла до 40%

У 2016 році частка відмов українцям в американських візах типу B (бізнес- і туристичні візи) перевищила позначку у 40%. Такі дані наводить сайт Бюро консульських служб Державного департаменту США.

Для порівняння: у 2015 році відсоток відмов становив 34. У 2014-му цей показник перебував на рівні 27%, приблизно таким же він був і за рік до того.

Найвища частка відмов у візах типу B у США у 2016 році стосувалася кубинців – майже 82%.

Водночас на сайті повідомляється, що загальна кількість виданих українцям американських віз у 2016 році становила понад 72,5 тисячі. У 2015 році їх було видано ще більше – понад 77 тисяч. У 2014 цей показник становив лише близько 63 тисяч. Загалом у 2016 році, включно з робочими, було видано майже 10,5 мільйона американських віз.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 квітня, підписав указ під назвою «Купуй американське і наймай американців». Цим документом він доручає міністерствам юстиції, праці та нацбезпеки запропонувати заходи зі зміни порядку видачі американських робочих віз типу H-1B. Трамп прагне відфільтрувати некваліфікованих працівників, які приїздять з-за кордону та, на його думку, на американському ринку праці «займають» робочі місця громадян США.

Джерело: DW