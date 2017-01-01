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Президент США Дональд Трамп

Через новий указ Трампа можуть постраждати програмісти з України

Президент США Дональд Трамп підписав указ «Купуй американське, наймай на роботу американців», який посилює захист певних вироблених у США товарів та закликає до перегляду програми віз H-1B, яка сприяє роботі у США висококваліфікованих іноземних спеціалістів, з метою реформування цієї програми.

Підписання указу відбулось до розгляду Конгресом відповідного законопроекту про реформування системи робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B.

Програма робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B є популярною серед високотехнологічних компаній США. 85 000 віз щорічно надається в рамках цієї програми, що дозволяє компаніям залучати працівників технічних спеціальностей з усього світу і, не в останню чергу - програмістів з України.

Указ Трампа надсилає чіткий сигнал виконавчій владі США про початок перегляду системи залучення іноземних працівників, а також посилення захисту американських виробників в системі державних закупівель США.

«Тільки найбільш кваліфіковані та високооплачувані працівники повинні мати доступ до цієї програми ..., адже зараз великим компаніям часто вигідно звільнити працівників і наймати спеціалістів за кордоном. Наразі 80% працівників за візами H-1В отримують зарплати нижче за середні по галузі», – зазначив високопосадовець США під час брифінгу в Білому домі, присвяченому новому указу Трампа.

Посадовець Білого дому привернув увагу до діяльності таких багатонаціональних американських компаній як Tata, Infosys та Cognizant.

Джерело: Голос Америки