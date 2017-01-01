Українець заради рекорду пройшов по мотузці між двома повітряними кулями. Захоплюючі фото
- Сьогодні, 18:43
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Фото: Ветрова Лана / Facebook
Український хайлайнер Станіслав Панюта
Рекорд зафіксований на висоті 660 метрів
Національний реєстр рекордів України 4 червня зафіксував новий рекорд: чоловік пройшов по стропі на висоті 660 метрів. Про це повідомила керівниця Нацреєстру рекордів Лана Ветрова.
«Уперше в Україні на висоті 660 метрів український хайлайнер Станіслав Панюта пройшов по стропі між двома повітряними кулями, пілотованими професіоналами найвищого класу Сергієм Скальком та Юрієм Бейдиком», — написала вона.
Ветрова зазначила, що рекорд встановлено в рамках фестивалю повітроплавання «Монгольфєрія. Квітуча країна».
Нагадаємо, у конці квітня у Дніпрі встановили рекорд України з ходіння по міцній мотузці (стропі) на висоті 88 метрів. Стропа була натягнута між дахами 26-типоверхових будинків.