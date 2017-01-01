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    Українець заради рекорду пройшов по мотузці між двома повітряними кулями. Захоплюючі фото

    • Сьогодні, 18:43
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    Український хайлайнер Станіслав Панюта
    Фото: Ветрова Лана / Facebook
    Український хайлайнер Станіслав Панюта

    Рекорд зафіксований на висоті 660 метрів

    Національний реєстр рекордів України 4 червня зафіксував новий рекорд: чоловік пройшов по стропі на висоті 660 метрів. Про це повідомила керівниця Нацреєстру рекордів Лана Ветрова.

    «Уперше в Україні на висоті 660 метрів український хайлайнер Станіслав Панюта пройшов по стропі між двома повітряними кулями, пілотованими професіоналами найвищого класу Сергієм Скальком та Юрієм Бейдиком», — написала вона.

    Ветрова зазначила, що рекорд встановлено в рамках фестивалю повітроплавання «Монгольфєрія. Квітуча країна».

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    Українець заради рекорду пройшов по мотузці між двома повітряними кулями. Захоплюючі фото
    Українець заради рекорду пройшов по мотузці між двома повітряними кулями. Захоплюючі фото
    Українець заради рекорду пройшов по мотузці між двома повітряними кулями. Захоплюючі фото
    Українець заради рекорду пройшов по мотузці між двома повітряними кулями. Захоплюючі фото
    Фото: Ветрова Лана / Facebook

    Нагадаємо, у конці квітня у Дніпрі встановили рекорд України з ходіння по міцній мотузці (стропі) на висоті 88 метрів. Стропа була натягнута між дахами 26-типоверхових будинків.

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