Україні потрібні сміливі рішення від НАТО – заступник генсекретаря Альянсу

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Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер

Роуз Геттемюллер сподівається допомогти напрацювати «сміливі рішення» для допомоги Україні

Сьогодні для України потрібні сміливі рішення від НАТО. Про це у рамках Київського безпекового форуму заявили заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Зараз для України потрібні сміливі рішення. Ми сподіваємося, що ми з нашою групою, командою та усіма експертами тут зможемо допомогти напрацювати сміливі рішення», - зазначила вона на початку зустрічі, інформує прес-служба уряду.

Геттемюллер і прем’єр-міністр Гройсман обговорили конкретні проекти співробітництва України та НАТО, зокрема щодо імплементації Трастових фондів НАТО на підтримку України, а також у рамках платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні.

Глава українського уряду подякував НАТО за незмінну підтримку України, особливо у зв’язку із загостренням безпекової ситуації.

«Ми вдячні Альянсу за взаємодію, за підтримку України. Ми хочемо, щоб ми вийшли на новий рівень співробітництва, поглиблювали його, прискорювали реформування українського оборонного сектору», - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, що НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби з розмінування ДСНС.