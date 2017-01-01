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    Україні потрібні сміливі рішення від НАТО – заступник генсекретаря Альянсу

    • Сьогодні, 21:40
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    Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер
    Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер

    Роуз Геттемюллер сподівається допомогти напрацювати «сміливі рішення» для допомоги Україні

    Сьогодні для України потрібні сміливі рішення від НАТО. Про це у рамках Київського безпекового форуму заявили заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

    «Зараз для України потрібні сміливі рішення. Ми сподіваємося, що ми з нашою групою, командою та усіма експертами тут зможемо допомогти напрацювати сміливі рішення», - зазначила вона на початку зустрічі, інформує прес-служба уряду.

    Геттемюллер і прем’єр-міністр Гройсман обговорили конкретні проекти співробітництва України та НАТО, зокрема щодо  імплементації Трастових фондів НАТО на підтримку України, а також у рамках платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні.

    Глава українського уряду подякував НАТО за незмінну підтримку України, особливо у зв’язку із загостренням безпекової ситуації.

    «Ми вдячні Альянсу за взаємодію, за підтримку України. Ми хочемо, щоб ми вийшли на новий рівень співробітництва, поглиблювали його, прискорювали реформування українського оборонного сектору», - наголосив Гройсман.

    Нагадаємо, що НАТО виділить понад мільйон євро на розвиток служби з розмінування ДСНС.

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