Українка, що увійшла в ТОП-50 кращих вчителів англійської у світі, розказала, як використати любов дітей до гаджетів

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Ганна Дудіч

Непогано, що діти проводять багато часу у планшетах, можна спрямувати їх активність у конструктивне русло, - Ганна Дудіч

Вчителька англійської мови із Кропивницього Ганна Дудіч, яка увійшла в ТОП-50 кращих вчителів англійської у світі, використовує у своїй роботі любов дітей до сучасних технологій. Завдяки цьому школярі досягають неабияких успіхів. Про це вона розказала у своєму інтерв’ю «Главкому».

«Може бути багато думок щодо того, добре це чи погано, що діти наші проводять стільки часу в планшетах і телефонах, але це цифрове покоління. Ми, старше покоління, маємо з ними так званий цифровий розлам. Ми звикли інформацію брати здебільшого із друкованих джерел, а вони звикли брати із цифрових. Із цим нічого не поробиш, треба просто звикнути і перелаштувати своє сприйняття світу. Я намагаюсь спрямувати їх увагу і активність у конструктивне русло», - зазначає вчителька.

У своїй роботі Ганна Дудіч активно використовує смартфони та систему Google Class, що значно підвищує увагу дітей.

Нагадаємо, вчителька англійської мови з Кропивницького Ганна Дудіч увійшла в топ-50 вчителів за версією авторитетної міжнародної премії Varkey Foundation Global Teacher Prize 2017. Журі конкурсу звернуло увагу на педагога завдяки застосуванню у своїй роботі інноваційних методів навчання. Її стратегія навчання базується на орієнтації на учня і проектному підході. Разом з учнями вона експериментує і в процесі навчання використовує сучасні технології.

Детальніше читайте: Ганна Дудіч, яка увійшла у ТОП-50 найкращих вчителів англійської у світі: В Україні я так і не стала вчителем року