Українські бійці врятували кішку, яку замінували бойовики

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Кішка Чуча

Терористи зробили з кішки живу розтяжку

Українські бійці знайшли заміновану кішку Чучу в шафі під час зачистки будинку в сірій зоні. Про це на своїй сторінці у Facebook написала координатор Міжнародного фонду «Відродження» Ольга Халченко.

Вона уточнила, що бійці почули тварину, яка голосно нявкала. «Чуча кричала на всю силу своїх котячих легень із закритої шафи. Та виявилася замінованою і, коли саперам не вдалося нічого зробити з дверцятами, солдати просто вирізали бокову частину. Всередині й висіла Чуча, саме висіла, – з неї зробили живу розтяжку з розрахунком, що хтось жалісливий кинеться відкривати шафу, щоб випустити кота. Вона була худюща і знесилена. Сапери змогли знешкодити міну, розплутали Чучу і забрали із собою», – повідомила вона.

Халченко зазначила, що зараз у тварини посттравматичний розлад. Кішка тремтить, шипить і смикається від будь-якого руху. «Я жодного разу не спец з мінувань і чесно думала, що розтяжки з тварин – це така міська воєнна легенда, і я б і не повірила, але ось переді мною Чуча, ось її історія, яку розповів її новий власник Женя. Так, після окопів і військової бази, Чуча вже в Києві і у неї все буде добре, вона навіть інколи починає мурчати, якщо її довго тримати на руках, і їй подарували попону, щоб вона не мерзла», – написала Халченко.

Як повідомлялось, минулої доби бойовики на Донбасі обстріляли українських військових 19 разів.