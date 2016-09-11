Українські літаки отримають сертифікацію Євросоюзу

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Згодом буде розглянуто двосторонню Угоди з безпеки польотів (BASA) між Україною та Європейським Союзом

Домовленість між Державною авіаційною службою України та Європейською комісією щодо зближення систем сертифікації було підписано під час зустрічі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з гендиректором з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Хенріком Хололеєм.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми сьогодні підписали важливий документ - домовленість між Державною авіаційною службою України та Європейською комісією щодо зближення систем сертифікації. Це досить важливий документ на шляху сертифікації літаків сімейства «Антонов» як у ЄС, так і всьому світі», - наголосив Омелян.

Зазначається, що цей документ повинен стати основою для розгляду у подальшому двосторонньої Угоди з безпеки польотів (BASA) між Україною та Європейським Союзом (ЄС). Підписання цієї угоди призведе до визнання сертифікатів, що видані Україною, в першу чергу, для продукції ДП «Антонов», а також для продукції інших підприємств авіаційної галузі.

Угоду підписав голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук та генеральний директор з питань мобільності та транспорту Європейської комісії Хенрік Хололей.

Нагадаємо, в грудні «Антонов» презентував новий транспортний літак.