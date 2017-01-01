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    Українські прикордонники змогли лише візуально оглянути російський «гумконвой»

    • Сьогодні, 09:19
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    У російському МНС запевнили, що їхні автомобілі, «дотримуючись вимог», заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова

    Українські прикордонники лише візуально оглянули «гуманітарний конвой» з РФ, який прослідував на Донбас у вівторок зранку, передає прес-служба ДПСУ.

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    «Сьогодні вранці російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення (шістдесят першого), так званого, «гуманітарного конвою». Оскільки переміщення т.з. «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - йдеться у повідомленні.

    Вказано, що загалом з 5:25 до 6:15 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвіїв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало дві колони російського «гумконвою» у складі 25 автомобілів.

    «Вантажівки перевозили переважно нібито дитяче харчування», - додали у ДПСУ.

    Нагадаємо, 28 лютого черговий «гумконвой» РФ в'їхав на Донбас.

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    прикордонники Росія Донбас гумконвой
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