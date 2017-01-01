Черговий путінський «гумконвой» в'їхав на Донбас

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Російська сторона запевняє, що українські прикордонники були присутні під час огляду вантажівок

Автомобільна колона МНС Росії з «гуманітарною» допомогою для Донбасу перетнула українсько-російський кордон, передає прес-служба російського відомства.

Як зазначається, маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок.

«На шляху прямування колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга - на «Матвіїв-Курган», - зазначили у МНС РФ.

У російському відомстві запевнили, що автомобілі МНС Росії, «дотримуючись вимог», заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. «Перевірку пройшли не тільки техніка, але і супровідні документи на гуманітарний вантаж», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що після завершення всіх процедур 25 автомобілів з так званим гуманітарним вантажем загальною масою понад 300 тонн продовжили рух в пункти розвантаження Донецької і Луганської областей. «Основна маса вантажу - продовольчі набори, серед яких - молочні суміші, фруктове, овочеве і м'ясне пюре, молочні каші і фруктові соки», - додали у МНС РФ.

Нагадаємо, черговий «гумконвой» вирушив з Росії на окуповані території Донецької та Луганської областей.