«Українським диверсантам» у Криму подовжили арешт до 8 березня

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«Українські диверсанти» у Криму

Термін арешту для Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудку подовжили до весни

Відповідне рішення ухвалив Ленінський районний суд Севастополя Ленінський районний суд Севастополя продовжив термін утримання під вартою трьом так званим «українським диверсантам» до 8 березня 2017 року. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» в своєму Facebook.

Зокрема, мова йде про Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких окупаційна влада анексованого Росією Криму вважає «диверсантами» з України.

Нагадаємо, на початку листопада 2016 року Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці трьох затриманих в окупованому Криму нібито «українських диверсантів». У той же час українська сторона вважає заяву Федеральної служби безпеки РФ про нібито затримання українських диверсантів в окупованому Криму черговим фейком.