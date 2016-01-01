До суду передано справи 11 екс-депутатів Криму, які сприяли окупації

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Окупація Криму

У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 ці депутати надали допомогу та сприяли окупації Криму

Прокуратура Криму, яка працює при Генпрокуратурі України, направила до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим.

Як повідомляє прес-служба відомства, направлені обвинувальні акти щодо Сергія Цекова, Світлани Савченко, Костянтина Бахарєва, Едіпа Гафарова, Анатолія Заїченка, Ремзі Ільясова, Григорія Іоффе, Володимира Кличнікова, Віталія Нахлупіна, Єфима Фікса, Сергія Шувайникова, які обвунувачуються у держзраді.

«У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 ці депутати надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно ухвалили низку постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що генеральна прокуратура Росії передала українській стороні «беззаперечні» докази державної зради 229 кримських прокурорів.

Джерело: Радіо Свобода