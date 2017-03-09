«Український диверсант» Захтей відмовляється від російського громадянства

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Андрій Захтей

Захтей отримав російське громадянство в 2014 році в окупованому Криму

Обвинувачений Росією у справі «українських диверсантів» Андрій Захтей написав заяву з проханням позбавити його російського громадянства, отриманого в 2014 році в Криму. Про це «Медузі» повідомив його адвокат Олександр Попков.

«Щодо мене сфальсифіковано звинувачення в особливо тяжкому злочині, і я дуже розчарований у судовій і правоохоронній системі Росії, у відсутності демократичних цінностей і верховенства закону, в зв'язку з чим не бажаю залишатися громадянином цієї країни», – сказано в заяві Захтея, адресованій управлінню ФМС Росії по республіці Крим.

Попков пояснив, що у Захтея, крім російського, є українське громадянство.

Закон «Про громадянство Російської Федерації» не дозволяє виходити з громадянства обвинуваченим у кримінальних справах.

Нагадаємо, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів» – Євгена Панова і Андрія Захтея, які нібито готували теракти на півострові. Влада України заперечує ці звинувачення і назвала їх «провокацією» російських спецслужб.

Панова і Захтея перевезли з Сімферопольського СІЗО до Москви в ніч на 7 жовтня 2016 року.