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    Український консул розповів подробиці інциденту з побиттям студентів у Польщі

    • Сьогодні, 09:51
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    <span>Напад на українських студентів у Польщі</span>
    Напад на українських студентів у Польщі

    Слідство проводить районна прокуратура міста Ряшів

    Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів подробиці інциденту з побиттям українських студентів у місті Ряшів (Жешув). Про це Павлюк повідомив на телеканалі «112 Україна».

    «Стався конфлікт між молодими громадянами України і Польщі. Троє громадян України поверталися до гуртожитку, вони вчаться в Жешуві. До них звернулися місцеві жителі і запитали, звідки вони. Вони відповіли, що з України. І вони заявили, що Львів – це польське місто, і, напевно, сталася якась словесна перепалка. Це було вночі. В якому вони були стані – невідомо. 5 громадян Польщі були затримані, наших хлопців доставили в лікарню. Вони отримали тілесні ушкодження, але їхньому життю нічого не загрожує. Вони були обстежені і відпущені додому», – сказав генконсул.

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    Він додав: «Слідство проводить районна прокуратура Жешува. Ми тримаємо цей інцидент на контролі. Затриманим виставлено обвинувачення».

    Як повідомлялося, 24 січня у польському місті Ряшів побили групу студентів з України, які навчаються в місцевому ВНЗ.

    Консул України в Польщі вивчає ситуацію із побиттям студентів.

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