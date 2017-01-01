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    В МЗС України вивчають ситуацію з побиттям студентів у Польщі

    • Сьогодні, 18:46
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    Напад на українських студентів у Польщі
    Напад на українських студентів у Польщі

    Консул України в Польщі вивчає питання з побиттям українських студентів у місті Ряшів

    Консул України в Польщі вивчає ситуацію із побиттям українських студентів у польському місті Ряшів. Про це розповів у коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

    «Нашим консулом вивчається це питання. Зараз я не можу вам сказати про результати, але консул володіє цією темою, питання перевіряється і при одержанні першого інформування про мотиви, підстави, обставини ви будете проінформовані», - зазначив він.

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    Як повідомлялося, 24 січня у польському місті Ряшів побили групу студентів з України, які навчаються в місцевому ВНЗ.

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