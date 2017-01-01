В МЗС України вивчають ситуацію з побиттям студентів у Польщі

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Напад на українських студентів у Польщі

Консул України в Польщі вивчає питання з побиттям українських студентів у місті Ряшів

Консул України в Польщі вивчає ситуацію із побиттям українських студентів у польському місті Ряшів. Про це розповів у коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Нашим консулом вивчається це питання. Зараз я не можу вам сказати про результати, але консул володіє цією темою, питання перевіряється і при одержанні першого інформування про мотиви, підстави, обставини ви будете проінформовані», - зазначив він.

Як повідомлялося, 24 січня у польському місті Ряшів побили групу студентів з України, які навчаються в місцевому ВНЗ.