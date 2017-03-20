Український корабель бере участь у тренуваннях НАТО

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Мета тренувань полягає у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціонального тактичного з’єднання кораблів відповідно до стандартів НАТО

Рейдовий тральщик ВМС Збройних сил України «Генічеськ» разом з кораблями з'єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО № 2 (SNMCMG2) у визначеному районі Чорного моря бере участь у спільних тренуваннях типу PASSEX.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ.

«До тренувань входять - проведення кораблів за тралом, тактичне маневрування, тренування з радіозв'язку, здійснення пошуку та знищення мін (імітаторів)», - йдеться в повідомлені.

Мета тренувань полягає у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціонального тактичного з'єднання кораблів відповідно до стандартів НАТО, підвищенні рівня взаємосумісності та набутті офіцерами українських ВМС досвіду організації протимінної боротьби.

Нагадаємо, минулого тижня в Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО.