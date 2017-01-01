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    В Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО

    • Сьогодні, 12:46
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    У суботу дві години кораблі будуть відкритими для відвідування жителями Одеси

    Кораблі з'єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2) зайшли з візитом в Одеський порт у п'ятницю.

    Як повідомив прес-центр командування Військово-морських сил України, біля причалів пришвартувалися штабний корабель «Контр-адмірал К. Черницький» (ORP KX CZERNICKI, ВМС Польщі), морські тральщики «Дуеро» (ESPS DUERO, ВМС Іспанії), «Роттвейль» (FGS ROTTWEIL, ВМС Німеччини) і «Аланья» (TCG ALANYA, ВМС Туреччини).

    У рамках візиту відбудуться протокольні зустрічі командування походу та командирів кораблів із командуванням ВМС ЗС України, керівництвом Одеської обладміністрації й Одеської міськради.

    Програмою візиту також передбачено відвідування кораблів НАТО військовослужбовцями ВМС ЗС України, проведення занять з боротьби за живучість кораблів, спортивних змагань між військовослужбовцями SNMCMG2 і військовослужбовцями ВМС ЗС України, культурної програми й екскурсії містом для гостей Одеси.

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    В Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО
    В Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО
    В Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО
    В Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО
    В Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО
    В Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО

    Крім того, в суботу дві години кораблі будуть відкритими для відвідування жителями Одеси.

    Візит кораблів триватиме до 20 квітня.

    Раніше повідомлялося, що у Чорне море увійшов французький фрегат-невидимка.

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