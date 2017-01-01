В Одеський порт зайшло чотири кораблі НАТО
- Сьогодні, 12:46
-
Розсилка
У суботу дві години кораблі будуть відкритими для відвідування жителями Одеси
Кораблі з'єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2) зайшли з візитом в Одеський порт у п'ятницю.
Як повідомив прес-центр командування Військово-морських сил України, біля причалів пришвартувалися штабний корабель «Контр-адмірал К. Черницький» (ORP KX CZERNICKI, ВМС Польщі), морські тральщики «Дуеро» (ESPS DUERO, ВМС Іспанії), «Роттвейль» (FGS ROTTWEIL, ВМС Німеччини) і «Аланья» (TCG ALANYA, ВМС Туреччини).
У рамках візиту відбудуться протокольні зустрічі командування походу та командирів кораблів із командуванням ВМС ЗС України, керівництвом Одеської обладміністрації й Одеської міськради.
Програмою візиту також передбачено відвідування кораблів НАТО військовослужбовцями ВМС ЗС України, проведення занять з боротьби за живучість кораблів, спортивних змагань між військовослужбовцями SNMCMG2 і військовослужбовцями ВМС ЗС України, культурної програми й екскурсії містом для гостей Одеси.
Крім того, в суботу дві години кораблі будуть відкритими для відвідування жителями Одеси.
Візит кораблів триватиме до 20 квітня.
Раніше повідомлялося, що у Чорне море увійшов французький фрегат-невидимка.