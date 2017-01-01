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    Україну визнано лідером за кількістю жертв від протитанкових мін

    • Сьогодні, 03:48
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    Мінне поле
    Мінне поле

    Вслід за Україною ідуть Афганістан, Камбоджа, Малі та Пакистан

    Україна лідирує за кількістю жертв від протитанкових мін.

    Про це повідомляє Женевський центр з гуманітарного розмінування.

    У 2016 році Женевський центр з гуманітарного розмінування та Стокгольмський міжнародний інститут миру зареєстрували в Україні 37 випадків вибуху мін з 101 жертвою.

    Це на 4% більше, ніж було у 2015, та 24% від загальносвітової кількості жертв, додають в організаціях.

    У минулому році від протитанкових мін загинули 43 людини, 58 травмовані, 69% жертв - військові.

    Протитанкові міни не лише вбивають та травмують, але також обмежують можливості господарства, знищують інфраструктуру створюють перешкоди роботі місії ОБСЄ тощо, додають у Женевському центрі

    Також у переліку країн з великою кількістю жертв протитанкових мін знаходяться Афганістан, Камбоджа, Малі та Пакистан.

    В Україні розмінуванням займається міжнародна організація Halo Trust.

    «Главком» нещодавно повідомляв, що з початку війни на Донбасі на мінах підірвалися понад 150 дітей

    Джерело: ВВС Україна

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