Україну визнано лідером за кількістю жертв від протитанкових мін

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Мінне поле

Вслід за Україною ідуть Афганістан, Камбоджа, Малі та Пакистан

Україна лідирує за кількістю жертв від протитанкових мін.

Про це повідомляє Женевський центр з гуманітарного розмінування.

У 2016 році Женевський центр з гуманітарного розмінування та Стокгольмський міжнародний інститут миру зареєстрували в Україні 37 випадків вибуху мін з 101 жертвою.

Це на 4% більше, ніж було у 2015, та 24% від загальносвітової кількості жертв, додають в організаціях.

У минулому році від протитанкових мін загинули 43 людини, 58 травмовані, 69% жертв - військові.

Протитанкові міни не лише вбивають та травмують, але також обмежують можливості господарства, знищують інфраструктуру створюють перешкоди роботі місії ОБСЄ тощо, додають у Женевському центрі

Також у переліку країн з великою кількістю жертв протитанкових мін знаходяться Афганістан, Камбоджа, Малі та Пакистан.

В Україні розмінуванням займається міжнародна організація Halo Trust.

«Главком» нещодавно повідомляв, що з початку війни на Донбасі на мінах підірвалися понад 150 дітей

Джерело: ВВС Україна