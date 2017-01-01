З початку війни на Донбасі на мінах підірвалися понад 150 дітей

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Розмінування території Донбасу

42 дитини загинули

З початку року в районі АТО групи розмінування Збройних сил України знешкодили майже 12500 вибухонебезпечних предметів. Про це, сьогодні, 20 квітня, йшлося на прес-конференції для ЗМІ за участю представників штабу АТО, ДСНС України у Донецькій області та неурядової Міжнародної організації Halo Trust, інформує прес-центр штабу АТО.

Учасники конференції наголосили на тому, що очищення території Донецької та Луганської областей від вибухонебезпечних предметів сьогодні є питанням вкрай важливим. За попередніми підрахунками спеціалістів ця територія складає близько 700 000 гектарів, а для цілковитого очищення території Донбасу потрібно від 10 до 15 років.

За словами начальника координаційної групи з протимінної діяльності штабу АТО полковника Сергія Зубаревського сьогодні найвразливішими залишаються населені пункти біля лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції у так званій «сірій зоні».

Підірватися на міні можна де завгодно, адже зоною ризику може бути практично будь-яке місце по обидва боки від лінії розмежування.

З початку війни загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення. Впродовж чотирьох місяців поточного року через необережне поводження з боєприпасами загинули шестеро людей, троє були травмовані.

«За час проведення АТО групами розмінування інженерних підрозділів Збройних сил України виявлено, вилучено та знешкоджено майже 150 тисяч вибухонебезпечних предметів, очищено 3000 га територій, — повідомив Зубаревський. – Водночас, вже цього року від НВП ми плануємо очистити ще 94 ділянки, які знаходяться в 20 кілометрах від лінії зіткнення. Це понад 1000 гектарів».