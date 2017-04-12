«Укравтодор» освоїть 18 млрд гривень

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Фото: Сегодня Протягом березня-квітня проводиться ямковий ремонт українських доріг.

Проектну документацію завершать до травня

Державне агентство автомобільних доріг України готує проекти на роботи вартістю 18 млрд гривень. Про це заявив голова відомства Славомір Новак на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми вже почали роботу на 39 об'єктах, обрані підрядники для 101 об'єкта. На сьогоднішній день у нас готові проекти на 189 об'єктів, до травня будемо завершувати роботу над проектною документацією на 18 млрд гривень», - заявив Новак.

Також він повідомив, що протягом березня-квітня проводиться ямковий ремонт, у тому числі у березні план робіт перевиконано на 17%.

Держагенство також планує створити чорний список підрядників.

«Ми плануємо створити чорний список підрядників, які не усувають дефекти (на дорогах, - Ред.)», - заявив Новак.

Він також зазначив, що «Укравтодор» має намір імплементувати європейський досвід моніторингу якості виконання дорожніх робіт.

Як повідомляв «Главком», Кличко закликає киян та мешканців Київщини до об'єднання у ремонті доріг.