«Укроборонпром» збирається виробляти стрілецьку зброю за стандартами НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укроборонпром» вироблятиме стрілецьку зброю спільно з американською компанією «Aeroscraft»

Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», спільно з американською компанією «Aeroscraft» вироблятимуть стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

Зазначається, що такі домовленості є результатом підписаного Меморандуму про співпрацю між двома компаніям.

Нагадаємо, «Укроборонпром» передав армії протягом року понад 2,1 тис. одиниць зброї і військової техніки. Таким чином, «Укроборонпром» на 100% виконав державне оборонне замовлення 2016 року

Як повідомлялося, в грудні в Україні провели випробування вогневої системи «Мисливець».