«Укроборонпром» збирається виробляти стрілецьку зброю за стандартами НАТО
- Вчора, 18:29
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«Укроборонпром» вироблятиме стрілецьку зброю спільно з американською компанією «Aeroscraft»Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», спільно з американською компанією «Aeroscraft» вироблятимуть стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні.
Про це повідомляє прес-служба держконцерну.
Зазначається, що такі домовленості є результатом підписаного Меморандуму про співпрацю між двома компаніям.
Нагадаємо, «Укроборонпром» передав армії протягом року понад 2,1 тис. одиниць зброї і військової техніки. Таким чином, «Укроборонпром» на 100% виконав державне оборонне замовлення 2016 року
Як повідомлялося, в грудні в Україні провели випробування вогневої системи «Мисливець».