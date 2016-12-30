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    «Укроборонпром» збирається виробляти стрілецьку зброю за стандартами НАТО

    • Вчора, 18:29
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    «Укроборонпром» вироблятиме стрілецьку зброю спільно з американською компанією «Aeroscraft»

    Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», спільно з американською компанією «Aeroscraft» вироблятимуть стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні.

    Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

    Зазначається, що такі домовленості є результатом підписаного Меморандуму про співпрацю між двома компаніям.

    Нагадаємо, «Укроборонпром» передав армії протягом року понад 2,1 тис. одиниць зброї і військової техніки. Таким чином, «Укроборонпром» на 100% виконав державне оборонне замовлення 2016 року

    Як повідомлялося, в грудні в Україні провели випробування вогневої системи «Мисливець».

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