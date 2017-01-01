«Укрспирт» тимчасово зупинив виробничі потужності

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Фото: bankruptcy Попередньо підприємство провело переговори з найбільшими операторами алкогольного ринку

Держпідприємство здійснює технічний аудит

Державне підприємство «Укрспирт» проводить технічний аудит, аудит господарської діяльності та балансу залишків, у зв’язку з чим тимчасово зупинено виробничі потужності.

Згідно із повідомленням, попередньо підприємство провело переговори з найбільшими операторами алкогольного ринку, під час яких було досягнуто взаєморозуміння між ДП та виробниками лікеро-горілчаної продукції.

Також, як зазначали в «Укрспирті», товарна продукція підприємства наразі постачається всім контрагентам відповідно до попередньо укладених договорів.

«Слід зазначити, що, на жаль, є учасники ринку, яким не вигідно проведення перевірки на місцях здійснення діяльності та наведення порядку на Державному підприємстві», – додали в «Укрспирті».

Як повідомляв «Главком», у березні Україна скоротила виробництво горілки більш ніж на 30%.