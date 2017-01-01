«Укртелеком» повідомив про припинення роботи на окупованій Луганщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укртелеком»

Відключення фіксованого зв’язку вже відчуло населення

«Укртелеком» припинив надавати послуги фіксованого зв’язку на непідконтрольній території Луганської області. Про це йдеться у повідомленні компанії на її сайті.

«Послуги телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею», - сказано в ньому.

Як зазначає «Радіо Свобода», раніше цього тижня користувачі соціальних мереж, що живуть на окупованій частині Луганщини, повідомляли, що недоступними стали послуги фіксованого зв’язку, які раніше надавав «Укртелеком». Частина цих людей сподівалася, що йдеться про тимчасовий характер перебоїв зі зв’язком.

Аналогічні послуги на непідконтрольній частині Донецької області не надаються ще з 1 березня 2017 року. Тоді в повідомленні «Укртелекому» йшлося, що причиною відключення стало втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами.

Компанія «Укртелеком», яка раніше була державною, а нині належить бізнесмену Рінату Ахметову, є фактичним монополістом на ринку фіксованого зв’язку. «Укртелеком» надає нині й інші послуги, в тому числі й доступ до мережі інтернет.