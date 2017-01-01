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    «Укрзалізниця» призначила чотири додаткові потяги до свята Трійці

    • Сьогодні, 07:53
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    Квитки на додаткові поїзди вже в продажу

    Для зручного виїзду пасажирів на відпочинок у червні та до свята Трійці «Укрзалізниця» призначила чотири додаткові поїзди.

    Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

    Поїзди курсуватимуть на популярних напрямках Київ – Ужгород, Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, Дніпро – Київ, Дніпро – Івано-Франківськ.

    Так, у період з 2 по 5 червня курсуватимуть такі додаткові поїзди:

    • №207 Київ – Ужгород, з Києва 2, 4 червня, з Ужгорода 3, 5 червня.
    • №249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, з Києва 2, 4 червня, з Чернівців 3, 5 червня.
    • №179 Дніпро – Київ, з Дніпра та Києва 3, 5 червня.
    • №231 Дніпро – Івано-Франківськ, з Дніпра 2, 4 червня, з Івано-Франківська 3, 5 червня.

    Квитки на додаткові поїзди вже в продажу дна сайті перевізника та в залізничних касах.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила графік курсування трьох потягів на літній період.

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