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«Укрзалізниця» змінила графік курсування трьох потягів на літній період

Компанія відкрила продаж квитків на 13 літніх поїздів в південному напрямку

Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця » змінило графік курсування 3 поїздів на літній період.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

«На літній період змінено періодичність курсування 3 поїздів. Зокрема, поїзд №63 / 64 Дніпро - Одеса курсуватиме щодня з 24 травня по 29 вересня, замість через день, №136 / 135 Одеса - Чернівці - щодня з 1 червня по 30 вересня замість через день. Поїзд №148 / 147 Одеса - Київ з 25 травня по 30 вересня буде курсувати щодня, а не раз на тиждень» , - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, «Укрзалізниця» також вже відкрила продаж квитків на 13 літніх поїздів, які курсуватимуть у напрямку південних курортів країни. Починаючи з кінця травня і до середини вересня вони будуть курсувати з Києва, Львова, Дніпра і Харкова Бердянськ, Генічеськ, Одесу і Херсон.

Зокрема, курсуватимуть такі літні поїзди:

№228 Київ - Бердянськ, з 2 по 12 червня через день, з 14 червня по 31 серпня щодня з 2 по 16 вересня через день.

№472 / 552/471 Дніпро, Кривий Ріг - Бердянськ, з 3 червня по 15 вересня через день.

№261 / 262 Харків - Бердянськ з 4 червня по 20 вересня через день.

№188 / 187 Львів - Бердянськ, з 3 червня по 12 вересня через день.

№282 Київ - Генічеськ, з 1 по 13 червня через день, з 15 червня по 1 вересня щодня, з 3 по 15 вересня через день.

№190 / 244/189 Дніпро, Кривий Ріг - Генічеськ, з 10 червня по 10 вересня через день.

№232 / 231 Генічеськ - Івано-Франківськ, з 11 червня по 11 вересня через день.

№228 Одеса - Львів, з 25 травня по 17 вересня щодня.

№270 / 269 Одеса - Харків, з 1 червня по 17 вересня через день.

№251 / 252 Дніпро, Кривий Ріг - Одеса, з 28 травня по 31 серпня щодня з 2 по 16 вересня через день.

№271 / 272 Харків - Одеса, з 3 червня по 19 вересня через день.

№256 / 255 Львів - Херсон, з 26 травня по 17 вересня через день. №265 / 266 Харків - Херсон, з 3 червня по 5 вересня через день.

Нагадаємо, 12 квітня близько ста мешканців Баришівського району заблокували залізничні колії, протестуючи таким чином проти скорочення рухомого складу приміських електропоїздів.

УКРАЇНА RUUA USD 26.51 EUR 28.98 RUB 4.65 NEWS DAILY STYLER "Укрзалізниця" змінила графік курсування 3 потягів на літній період Новини › Інфраструктура 13.05.2017 - 21:20 Фото: "Укрзалізниця" Компанія відкрила продаж квитків на 13 літніх поїздів в південному напрямку Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" змінило графік курсування 3 поїздів на літній період. Про це повідомили в прес-службі компанії. "На літній період змінено періодичність курсування 3 поїздів. Зокрема, поїзд №63 / 64 Дніпро - Одеса курсуватиме щодня з 24 травня по 29 вересня, замість через день, №136 / 135 Одеса - Чернівці - щодня з 1 червня по 30 вересня замість через день. Поїзд №148 / 147 Одеса - Київ з 25 травня по 30 вересня буде курсувати щодня, а не раз на тиждень", - йдеться в повідомленні. Згідно з інформацією прес-служби, "Укрзалізниця" також вже відкрила продаж квитків на 13 літніх поїздів, які курсуватимуть у напрямку південних курортів країни. Починаючи з кінця травня і до середини вересня вони будуть курсувати з Києва, Львова, Дніпра і Харкова Бердянськ, Генічеськ, Одесу і Херсон. Зокрема, курсуватимуть такі літні поїзди: №228 Київ - Бердянськ, з 2 по 12 червня через день, з 14 червня по 31 серпня щодня з 2 по 16 вересня через день. №472 / 552/471 Дніпро, Кривий Ріг - Бердянськ, з 3 червня по 15 вересня через день. №261 / 262 Харків - Бердянськ з 4 червня по 20 вересня через день. №188 / 187 Львів - Бердянськ, з 3 червня по 12 вересня через день. №282 Київ - Генічеськ, з 1 по 13 червня через день, з 15 червня по 1 вересня щодня, з 3 по 15 вересня через день. №190 / 244/189 Дніпро, Кривий Ріг - Генічеськ, з 10 червня по 10 вересня через день. №232 / 231 Генічеськ - Івано-Франківськ, з 11 червня по 11 вересня через день. №228 Одеса - Львів, з 25 травня по 17 вересня щодня. №270 / 269 Одеса - Харків, з 1 червня по 17 вересня через день. №251 / 252 Дніпро, Кривий Ріг - Одеса, з 28 травня по 31 серпня щодня з 2 по 16 вересня через день. №271 / 272 Харків - Одеса, з 3 червня по 19 вересня через день. №256 / 255 Львів - Херсон, з 26 травня по 17 вересня через день. №265 / 266 Харків - Херсон, з 3 червня по 5 вересня через день.

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