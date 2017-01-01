«Укрзалізниця» замовила купейних вагонів на мільярд гривень
- Сьогодні, 20:42
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За рік вартість одного вагона від Крюківського вагонобудівного заводу збільшилась майже на 2 млн. грн
ПАТ «Укрзалізниця» за результатами електронних торгів 27 квітня уклало угоду з Крюківським вагонобудівним заводом (Полтавська область) на закупівлю пасажирських вагонів загальною вартістю 875,2 млн. грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Залізничники замовили 38 купейних вагонів за ціною 19,1 млн. грн кожен. Термін використання вагонів має бути не менше 28 років.
Згідно з рознарядкою, найбільше вагонний парк поповниться Південно-Західної залізниці, яка отримає 17 вагонів. Ще 12 поїде до Харківської регіональної філії Південної залізниці.
Єдиним конкурентом на торгах виступив Харківський вагонобудівний завод, цінова пропозиція якого була вищою на 0,02%.
Як відомо, у 2016 році «Укрзалізниця» купила у Крюківського вагонобудівного заводу 13 купейних спальних вагонів по 17,16 млн. грн за кожен.
Акціонерами Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), AS Skinest Finants та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Великобританія). Основним власником вважається його директор Володимир Приходько.
Як повідомлялося, у поточному році «Укрзалізниця» має намір спрямувати на оновлення рухомого складу понад 12,5 млрд. грн.