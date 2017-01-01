  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Укрзалізниця» замовила купейних вагонів на мільярд гривень

    • Сьогодні, 20:42
    • Розсилка
    Купейний вагон
    Купейний вагон

    За рік вартість одного вагона від Крюківського вагонобудівного заводу збільшилась майже на 2 млн. грн

    ПАТ «Укрзалізниця» за результатами електронних торгів 27 квітня уклало угоду з Крюківським вагонобудівним заводом (Полтавська область) на закупівлю пасажирських вагонів загальною вартістю 875,2 млн. грн.

    Про це повідомляється у системі «Прозорро».

    Залізничники замовили 38 купейних вагонів за ціною 19,1 млн. грн кожен. Термін використання вагонів має бути не менше 28 років.

    Згідно з рознарядкою, найбільше вагонний парк поповниться Південно-Західної залізниці, яка отримає 17 вагонів. Ще 12 поїде до Харківської регіональної філії Південної залізниці.

    Єдиним конкурентом на торгах виступив Харківський вагонобудівний завод, цінова пропозиція якого була вищою на 0,02%.

    Як відомо, у 2016 році «Укрзалізниця» купила у Крюківського вагонобудівного заводу 13 купейних спальних вагонів по 17,16 млн. грн за кожен.

    Акціонерами Крюківського заводу  є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), AS Skinest Finants та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Великобританія). Основним власником вважається його директор Володимир Приходько.

    Як повідомлялося, у поточному році  «Укрзалізниця»  має намір спрямувати на оновлення рухомого складу понад 12,5 млрд. грн.

    Укрзалізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ