Ураган в Москві: кількість жертв зросла до 11 осіб

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Ураган в Москві

Одна дитина загинула і 25 осіб постраждали унаслідок урагану в ряді районів Підмосков'я

У Москві кількість жертв урагану зросла до 11 осіб, повідомляє Інтерфакс.

Відзначається, що налічуються десятки постраждалих.

Одна дитина загинула і 25 осіб постраждали в результаті урагану в ряді районів Підмосков'я. У місті Раменське дерево впало на 11-річну дівчинку, яка померла на місці від отриманих травм.

Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів до 15 градусів.

Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

Раніше повідомлялося, що в результаті сильного урагану, який вирує сьогодні в Москві, загинули 7 людей, близько 70 постраждали.

У МНС РФ зазначили, що через вітер можливі пошкодження ліній електропередач, частковий повал дерев, пошкодження широкоформатних і слабо укріплених рекламних конструкцій, що призводить до затору на дорогах.

Через опади місцями можливе погіршення видимості, ускладнення руху транспорту, створення на дорогах заторів та аварійних ситуацій, а так само збільшення кількості ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках, додали в МНС РФ.