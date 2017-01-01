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    Ураган в Москві: кількість жертв зросла до 11 осіб

    • Сьогодні, 18:50
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    <p>Ураган в Москві</p> <p></p>

    Ураган в Москві

    Одна дитина загинула і 25 осіб постраждали унаслідок урагану в ряді районів Підмосков'я

    У Москві кількість жертв урагану зросла до 11 осіб, повідомляє Інтерфакс.

    Відзначається, що налічуються десятки постраждалих.

    Одна дитина загинула і 25 осіб постраждали в результаті урагану в ряді районів Підмосков'я. У місті Раменське дерево впало на 11-річну дівчинку, яка померла на місці від отриманих травм.

    Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів до 15 градусів.

    Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

    Раніше повідомлялося, що в результаті сильного урагану, який вирує сьогодні в Москві, загинули 7 людей, близько 70 постраждали. 

    У МНС РФ зазначили, що через вітер можливі пошкодження ліній електропередач, частковий повал дерев, пошкодження широкоформатних і слабо укріплених рекламних конструкцій, що призводить до затору на дорогах.

    Через опади місцями можливе погіршення видимості, ускладнення руху транспорту, створення на дорогах заторів та аварійних ситуацій, а так само збільшення кількості ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках, додали в МНС РФ.

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