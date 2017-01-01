Уряд Франції пішов у відставку
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Конституційна рада оголосила офіційні результати президентських виборів у Франції
Французький уряд було відправлено у відставку після того, як 10 травня Конституційна рада офіційно затвердила результати виборів президента Франції, на яких переміг Еммануель Макрон.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Бернар Казньов, передає телеканал BFMTV.
«У зв'язку з тим, що Конституційна рада оголосила офіційні результати президентських виборів, і відповідно до республіканської традиції я маю честь повідомити про свою відставку і відставку мого уряду», – сказав прем'єр під час останнього засідання уряду.
Після цього поки що діючий президент Франсуа Олланд на ступенях Єлисейського палацу особисто подякував кожному з 17 міністрів і 20 державних секретарів.
Нагадаємо, Конституційна рада Франції сьогодні затвердила результати президентських виборів і оголосила Еммануеля Макрона обраним президентом Франції.
Le premier Ministre @BCazeneuve a présenté la démission du gouvernement au président @fhollande pic.twitter.com/H3QNdzq8Si— Élysée (@Elysee) 10 травня 2017 р.
François Hollande a accepté la démission du gouvernement de Bernard Cazeneuve https://t.co/jJwerJtKqE pic.twitter.com/A3yk4BcsTY— Politique Actus (@ActusPolitiques) 10 травня 2017 р.